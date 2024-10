Elena, in cerca di casa da un anno: "Dormo in auto perché nessuno vuole il mio gatto" (Di domenica 13 ottobre 2024) "nessuno ha una stanza per me e Picasso?". Questo grido d'aiuto è di Elena, 32enne fiorentina che ormai da un anno è in cerca di un appartamento in affitto in provincia di Firenze insieme al suo gatto di sei anni. Il problema? Non tanto l'alto costo delle locazioni di appartamenti e stanze, bensì Europa.today.it - Elena, in cerca di casa da un anno: "Dormo in auto perché nessuno vuole il mio gatto" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "ha una stanza per me e Picasso?". Questo grido d'aiuto è di, 32enne fiorentina che ormai da unè indi un appartamento in affitto in provincia di Firenze insieme al suodi sei anni. Il problema? Non tanto l'alto costo delle locazioni di appartamenti e stanze, bensì

La storia di Elena - in cerca di casa da un anno : "Dormo in auto perché nessuno vuole il mio gatto" - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday “Sono in mezzo di strada. Nessuno ha una stanza per me e Picasso?”. Questo grido d'aiuto è di Elena, 32enne fiorentina che ormai da un anno è in cerca di un appartamento in affitto in provincia di Firenze insieme a Picasso appunto... (Firenzetoday.it)

