Ilrestodelcarlino.it - Cinquant’anni d’amore per Flaviano ed Eugenia

(Di domenica 13 ottobre 2024) Festeggiano oggi l’importante traguardo deidi matrimonio i coniugieddi Cesena. "Nozze d’oro, che possano essere una premessa per altrettanti anni di felicità, da familiari e tutti i vostri cari amici". Auguri anche da parte della nostra redazione. *** Il Resto del Carlino pubblica gratuitamente gli auguri per le celebrazioni di 50 e 60 anni di matrimonio (nozze d’oro e di diamante). Basta inviare una mail a [email protected] allegando una foto in formato jpeg e un breve messaggio di auguri.