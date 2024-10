Udine20.it - Ceghedaccio, la festa venerdì 18 ottobre 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non una semplice serata, ma un vero e proprio “Show”. In poche parole, uno di quegli appuntamenti per cui si fa a gara per esserci e per i quali l’attesa sale un po’ come la “febbre del sabato sera”, anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di “febbre delsera”. Già, perché ilstoricamente si tiene il, due volte l’anno, in primavera e in autunno e, ancor più storicamente, nel padiglione 6 della Fiera di Udine. E proprio questa edizione segnerà un anniversario importante, visto che dall’del 2004 a quello delsono passati esattamente 20 anni da quando l’appuntamento per tutti gli appassionati di musica anni ’70, ’80 e ’90 si danno appuntamento sotto la luccicante mirror ball. La data che ormai in tanti e tanti si sono già segnati sul calendario è per18, come sempre a partire dalle 20.00 e, rigorosamente, fino all’1.