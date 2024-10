Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant, arriva Montebelluna. In campo sondando il mercato

(Di domenica 13 ottobre 2024) Terzo impegno nel giro di una settimana per l’Ferrara, che oggi alla Bondi Arena (ore 18) affronteràper la prima volta senza il suo playmaker Ballabio, infortunatosi nella sfida di mercoledì sera contro Padova. Coach Benedetto e il suo vice Castaldi non vogliono fare drammi, e pensano a come sopperire all’assenza del loro regista: "Per noi è un giocatore importante, che ricopre un ruolo dove abbiamo poche alternative, dovremo cercare di adattare altri e di attingere maggiormente dal nostro organico – le parole del tecnico biancazzurro –. Alterneremo dei quintetti diversi, daremo delle opportunità ai nostri giovani che probabilmente avevano bisogno di un po’ di tempo in più per carburare, ma questa è l’occasione giusta per dimostrare a tutti che possono stare in questo campionato".