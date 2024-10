Lanazione.it - Bancarotta ‘Ste’, Verdini fa ricorso. L’ultima carta per abbassare la pena

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Unstraordinario per Cassazione contro la sentenza della Cassazione. Non è un gioco di parole ma l’ultimo tentativo di Denis, 73 anni, per mitigare il cumulo di(che si esaurirà nel 2032) che sta scontando in detenzione domiciliare nella sua villa di Pian di Giullari. Oggetto delè la condanna per ladella “Ste“,in ordine cronologico collezionata dall’ex braccio destro di Silvio Berlusconi. A novembre, i legali disaranno dinanzi alla Suprema Corte per sostenere che quella della società che editava “Il Giornale della Toscana“, dorso locale del quotidiano fondato da Montanelli, fu una"riparata", in quanto l’imputato ha restituito il debito che la Ste aveva accumulato nei confronti del Credito Fiorentino, la “banchina“ di cui è stato presidente lo stessoper più di vent’anni.