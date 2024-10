Avellino-Casertana 5-0, Patierno: "Devo ringraziare mister e squadra per una cosa. Cosa è cambiato? Dovevamo reagire..." (Di domenica 13 ottobre 2024) Una doppietta contro la Casertana e cinque gol segnati nelle ultime tre partite. Cosimo Patierno torna a trascinare l'Avellino, dopo la vittoria allo Stadio Partenio-Lombardi commenta: "Eravamo consapevoli delle difficoltà della gara, Dovevamo dare continuità ai risultati delle ultime tre Avellinotoday.it - Avellino-Casertana 5-0, Patierno: "Devo ringraziare mister e squadra per una cosa. Cosa è cambiato? Dovevamo reagire..." Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una doppietta contro lae cinque gol segnati nelle ultime tre partite. Cosimotorna a trascinare l', dopo la vittoria allo Stadio Partenio-Lombardi commenta: "Eravamo consapevoli delle difficoltà della gara,dare continuità ai risultati delle ultime tre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento da solo in vetta. “Manita” Avellino, prima vittoria per il Taranto - Il Benevento travolge 5-0 il Latina è da solo in vetta alla classifica del girone C di Serie C dopo nove giornate. Al “Vigorito” la squadra di Auteri sblocca subito il risultato al 3' approfittando di ... (messinasportiva.it)

Serie C Girone C: l’Avellino domina, Casertana sconfitta 5-0. Pareggia il Foggia, i risultati e la classifica aggiornata - Potenza-Foggia 1-1. I padroni di casa approcciano meglio il match. Caturano al 31' sblocca la gara. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono a fronte di un Foggia poco pericoloso. Gli ospiti ... (ilovepalermocalcio.com)

Avellino-Casertana 5-0: Biancolino vince anche il derby - E sono tre. L'Avellino conquista il terzo successo consecutivo, vincendo il derby casalingo contro la Casertana. Una gara senza storia, con i lupi che hanno guidato il gioco dall'inizio ... (ilmattino.it)