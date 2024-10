Auto va fuori strada per evitare i cinghiali (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incidente si è verificato lungo la strada provinciale che conduce a Pietramelara, coinvolgendo tre giovani a bordo di un’Auto. Il veicolo, che aveva appena superato la rotonda nel territorio di Vairano Patenora, è uscito di strada dopo che due grossi cinghiali sono sbucati improvvisamente Casertanews.it - Auto va fuori strada per evitare i cinghiali Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incidente si è verificato lungo laprovinciale che conduce a Pietramelara, coinvolgendo tre giovani a bordo di un’. Il veicolo, che aveva appena superato la rotonda nel territorio di Vairano Patenora, è uscito didopo che due grossisono sbucati improvvisamente

Quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese - i socialisti : "Va affiancata all'autostrada" - La Federazione provinciale di Ravenna del Partito Socialista sta seguendo con grande attenzione lo sviluppo del Dibattito Pubblico riguardante il quadruplicamento della tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, che in futuro vedrà un prolungamento fino a Rimini, e che per la provincia di... (Ravennatoday.it)

Pieve Fissiraga - auto esce di strada e si ribalta in un fossato : conducente ferito - Schianto che ha coinvolto solo una autovettura. Infine sono state messe in sicurezza la vettura e il luogo dell’incidente. Fortunatamente il ferito non corre pericolo di vita ma, per i traumi accusati, gli è stato assegnato un codice giallo. Pieve Fissiraga (Lodi), 13 ottobre 2024 – Esce di strada con l'auto e precipita in una scarpata. (Ilgiorno.it)

Rischia di partorire in autostrada. Scortata dalla polizia fino in ospedale - La coppia, in forte agitazione ha spiegato agli agenti di essere rimasta bloccata nel traffico a causa di un incidente avvenuto sull’autostrada, ma di avere fretta di raggiungere al più presto l’ospedale di Modena. Niente panico: ai futuri genitori hanno pensato infatti gli agenti della Sottosezione Modena Nord che, dopo aver tranquillizzato la coppia, hanno fatto da staffetta all’auto con a ... (Ilrestodelcarlino.it)