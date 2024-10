Quotidiano.net - Austin a Gallant, profonda preoccupazione per attacchi a Unifil

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il segretario alla Difesa americano Lloydha espresso "" in una conversazione con il ministro della Difesa israeliano Yoavper le notizie secondo cui Israele ha sparato contro i Caschi Blu delle Nazioni Unite in Libano. Lo riferisce il Pentagono."ha sottolineato con forza l'importanza di garantire la sicurezza e la protezione delle forze dell'Unifiil e ha esortato Israele a passare dalle operazioni militari in Libano a un percorso diplomatico non appena possibile". Il segretario alla Difesa americana ha anche sollevato la questione della situazione umanitaria a Gaza e ha sottolineato che "è necessario adottare misure per affrontarla".