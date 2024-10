America’s Cup, il vento cancella gara-4: scelta la data del recupero, New Zealand-Ineos 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) La gara-4 della America’s Cup è stata rinviata a causa del vento troppo leggero: la brezza non superava i 6,5 nodi e, dopo venti minuti di rinvii, si è deciso di annullare la quarta regata della serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Le previsioni meteo non lasciavano sperare in un innalzamento delle folate a Barcellona e così gli organizzatori hanno deciso di non prolungare l’agonia con in mano l’orologio, interrompendo con anticipo la seconda giornata di competizioni. Team New Zealand resta in vantaggio per 3-0 su Ineos Britannia, dopo che a inizio pomeriggio aveva dominato il terzo confronto. I Kiwi sono apparsi decisamente superiori rispetto ai britannici e sognavano di issarsi sul 4-0, ma il meteo avverso ha spento le aspettative dei detentori della Vecchia Brocca. Oasport.it - America’s Cup, il vento cancella gara-4: scelta la data del recupero, New Zealand-Ineos 3-0 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La-4 dellaCup è stata rinviata a causa deltroppo leggero: la brezza non superava i 6,5 nodi e, dopo venti minuti di rinvii, si è deciso di annullare la quarta regata della serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Le previsioni meteo non lasciavano sperare in un innalzamento delle folate a Barcellona e così gli organizzatori hanno deciso di non prolungare l’agonia con in mano l’orologio, interrompendo con anticipo la seconda giornata di competizioni. Team Newresta in vantaggio per 3-0 suBritannia, dopo che a inizio pomeriggio aveva dominato il terzo confronto. I Kiwi sono apparsi decisamente superiori rispetto ai britannici e sognavano di issarsi sul 4-0, ma il meteo avverso ha spento le aspettative dei detentori della Vecchia Brocca.

