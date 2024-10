Anteprima24.it - Ambiente: dissequestrato dalla Procura il bosco Chianca, finito al centro di proteste e denunce

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ statoilcomunale sito nel comune di Altavilla Silentina in localitàsu delega delladella Repubblica di Salerno, dai Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni che circa un anno fa ne avevano apposto i sigilli a seguito di una indagine sulle autorizzazioni al taglio del. Il bene, di proprietà comunale, è stato restituito all’Ente di Palazzo di Città, per il tramite del sindaco Francesco Cembalo che ne era anche il custode giudiziario. “Si è conclusa una vicenda che ha prodotto una grande contrapposizione ma che evidenzia la correttezza degli atti posti in essere dal Comune di Altavilla Silentina” – spiega il sindaco Cembalo.