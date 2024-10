Alla UEB Gesteco Cividale non riesce il colpaccio: vince la Tezenis Verona (Di domenica 13 ottobre 2024) Per la quarta giornata della Serie A2 Old Wild West 2024/25 la UEB Gesteco Cividale affronta al PalaAGSM AIM di Verona la Tezenis Scaligera: gli uomini di coach Stefano Pillastrini, Alla ricerca della prima vittoria stagionale al di fuori delle mura amiche, falliscono nell'impresa contro una Udinetoday.it - Alla UEB Gesteco Cividale non riesce il colpaccio: vince la Tezenis Verona Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Per la quarta giornata della Serie A2 Old Wild West 2024/25 la UEBaffronta al PalaAGSM AIM dilaScaligera: gli uomini di coach Stefano Pillastrini,ricerca della prima vittoria stagionale al di fuori delle mura amiche, falliscono nell'impresa contro una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La UEB Gesteco Cividale getta il cuore oltre l'ostacolo e batte la favorita Unieuro Forlì - La cornice elettrizzante del rinnovato Palazzetto di via Perusini ha tenuto a battesimo la "premiere" della terza consecutiva stagione in Serie A2 per la Gesteco Cividale, al cospetto di una cornice di pubblico in sintonia con l'importanza dell'evento e di un avversario in grado di testare subito. (Udinetoday.it)

La Germani gioca bene e supera di slancio la UEB Gesteco Cividale - Prestazione convincente della Germani Brescia che regola a domicilio la UEB Cividale in uno scrimmage al PalaLeonessa A2A. La partita La cronaca (Fonte Pallacanestro Brescia) - Il primo quarto è di targa bresciana. La Germani, infatti, nonostante il talento offensivo di Redivo... (Bresciatoday.it)