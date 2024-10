Acqua avvelenata, muore un gatto. Il Comune: “Non fate bere i vostri animali da ciotole all’aperto” (Di domenica 13 ottobre 2024) Pumenengo. Allarme nella Bassa Bergamasca dopo la morte di un gatto, a quanto pare avvelenato da una sostanza inodore e incolore, risultata purtroppo fatale. Il Comune di Pumenengo ha affisso per il paese un avviso pubblico, nel quale si ricorda che uccidere animali “per crudeltà o senza necessità” è un reato punito penalmente. Alla cittadinanza viene chiesto di fare attenzione e controllare i propri animali domestici quando sono all’esterno. Il pericolo è rappresentato dall’Acqua, che esposta in ciotole disseminate sul territorio potrebbe contenere la sostanza. “La crudeltà sugli animali è una sorta di preparazione su quella che può tramutarsi in violenza sull’essere umano – si legge nell’avviso firmato dal sindaco Mauro Barelli -. Bergamonews.it - Acqua avvelenata, muore un gatto. Il Comune: “Non fate bere i vostri animali da ciotole all’aperto” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pumenengo. Allarme nella Bassa Bergamasca dopo la morte di un, a quanto pare avvelenato da una sostanza inodore e incolore, risultata purtroppo fatale. Ildi Pumenengo ha affisso per il paese un avviso pubblico, nel quale si ricorda che uccidere“per crudeltà o senza necessità” è un reato punito penalmente. Alla cittadinanza viene chiesto di fare attenzione e controllare i propridomestici quando sono all’esterno. Il pericolo è rappresentato dall’, che esposta indisseminate sul territorio potrebbe contenere la sostanza. “La crudeltà sugliè una sorta di preparazione su quella che può tramutarsi in violenza sull’essere umano – si legge nell’avviso firmato dal sindaco Mauro Barelli -.

