Zelensky presenta il Piano della vittoria in tutt’Europa

Roma, 12 ottobre 2024 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha appena terminato il suo personale giro delle sette chiese: in pochissime ore ha fatto un salto a Londra, Parigi, Roma (dove ha pernottato), Città del Vaticano e Berlino, incontrando i rispettivi leader, tra cui Papa Francesco. Il tour europeo di Zelensky rappresenta un tentativo strategico di ottenere un sostegno cruciale per l'Ucraina, soprattutto in vista dell'imminente arrivo del generale inverno – storicamente favorevole ai russi – e presentare il cosiddetto "Piano della vittoria". L'incontro tra Zelensky e Papa Francesco L'incontro più significativo è stato certamente quello con Papa Francesco e la segreteria generale presso il Vaticano.

Ucraina - Zelensky a Berlino presenta il suo piano di vittoria - Proseguendo il suo tour europeo, oggi, a Berlino, Zelensky ha presentato il suo ‘piano di vittoria” al cancelliere Scholz. Servizio di Vito D’Ettorre The post Ucraina, Zelensky a Berlino presenta il suo piano di vittoria first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Zelensky vede Meloni a Roma - mini-tour europeo per presentare "piano della vittoria per Kiev" - E domani il faccia a faccia con Papa Francesco in Vaticano prima di volare a Berlino. Il presidente ucraino in serata atterra in Italia per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Casino del Bel Respiro, situato nel parco di Villa Pamphilj, a poco più di 500 metri da Villa Abamelek, residenza dell'ambasciatore russo nella Capitale. (Iltempo.it)

Ucraina - Zelensky da Meloni per presentare “Piano per la vittoria” - it. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”. Roma, 10 ott. Meloni e Zelensky si sono salutati con un caloroso abbraccio e adesso è in corso il bilaterale. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa Doria Pamphilj, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Ildenaro.it)

Zelensky, 'dal tour europeo pacchetti per la difesa' - "Pacchetti di difesa per la protezione, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e di altre armi in Ucraina: questi sono tutti i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino ... (ansa.it)

Zelensky incontra Papa Francesco, un appello per la pace e il ritorno dei prigionieri - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Roma , ha incontrato Papa Francesco in Vaticano l'11 ottobre 2024. Durante il colloquio, durato oltre mezz'ora nella biblioteca apostolica, Zelens ... (informazione.it)