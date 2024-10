Visita a sorpresa al municipio di Coriano dei bambini delle scuole Maestre Pie (Di sabato 12 ottobre 2024) Visita a sorpresa in municipio. I bimbi della scuole Maestre Pie di Coriano venerdì mattina hanno chiesto di incontrare gli amministratori per consegnare loro una letterina e raccontare il progetto scolastico “Tutti a spasso, alla scoperta del nostro paese”. La vicesindaca Domenica Spinelli e Riminitoday.it - Visita a sorpresa al municipio di Coriano dei bambini delle scuole Maestre Pie Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)in. I bimbi dellaPie divenerdì mattina hanno chiesto di incontrare gli amministratori per consegnare loro una letterina e raccontare il progetto scolastico “Tutti a spasso, alla scoperta del nostro paese”. La vicesindaca Domenica Spinelli e

