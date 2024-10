Vendemmia alla scuola dell’infanzia Veneziano-Novelli: un’esperienza didattica (Di sabato 12 ottobre 2024) Monreale – ieri mattina, nell’atrio interno del plesso Novelli della scuola dell’infanzia Veneziano-Novelli, si è svolta la Vendemmia. L’iniziativa, parte del percorso didattico “L’autunno e i suoi colori”, ha coinvolto i bambini di tutte le sezioni. Esperienza didattica sulla Vendemmia Coordinati dagli insegnanti Gianpiero Lo Piano e Angela Quartararo, i piccoli studenti hanno partecipato alle (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Vendemmia alla scuola dell’infanzia Veneziano-Novelli: un’esperienza didattica Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Monreale – ieri mattina, nell’atrio interno del plessodella, si è svolta la. L’iniziativa, parte del percorso didattico “L’autunno e i suoi colori”, ha coinvolto i bambini di tutte le sezioni. EsperienzasullaCoordinati dagli insegnanti Gianpiero Lo Piano e Angela Quartararo, i piccoli studenti hanno partecipato alle (Monrealelive.it)

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scuola dell'infanzia della Veneziano-Novelli è "tempo di vendemmia" - Ieri l'iniziativa nell'atrio del plesso Novelli. LE FOTO MONREALE, 12 ottobre – "È tempo di vendemmia" alla scuola dell'infanzia del Veneziano-Novelli. L' ... (monrealenews.it)

Il Primitivo di Manduria guarda alla versione rosata. Confermata Novella Pastorelli alla guida del Consorzio - La nuova tipologia servirà ad ampliare i mercati in un momento di stallo per i grandi rossi. Ma serve un cambio del disciplinare ... (gamberorosso.it)

Viaggiare in autunno, 5 motivi per cui dovresti farlo - Viaggiare in autunno è sempre più apprezzato dai turisti. Ecco 5 motivi per cui dovresti viaggiare in questo periodo dell'anno. (viagginews.com)