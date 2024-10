Vallo della Lucania, sanitari presi a martellate: arrestato un 30enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato per aver aggredito brutalmente due operatori sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania con un martello, mentre questi erano intervenuti presso la sua abitazione in seguito a una chiamata di soccorso. L’autista soccorritore ha riportato Salernotoday.it - Vallo della Lucania, sanitari presi a martellate: arrestato un 30enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo agli arresti domiciliari è statoper aver aggredito brutalmente due operatoriMisericordia dicon un martello, mentre questi erano intervenuti presso la sua abitazione in seguito a una chiamata di soccorso. L’autista soccorritore ha riportato

Vallo della Lucania - guerra ai furti : attivata la Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) - Dalla trascorsa sera, nel circondario di Vallo della Lucania è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando... (Salernotoday.it)

Vallo della Lucania - contrasto ai furti con la collaborazione tra i Carabinieri e la S.I.O - O. , che costituiscono “unità operative” specializzate nei servizi di controllo straordinario del territorio in forma di contingenti di rinforzo con militari addestrati per consentire ai comandi territoriali di attuare servizi di controllo aggiuntivi al fine di risolvere criticità emergenti e contrastare la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi, affiancheranno i Carabinieri delle Stazioni ... (Zon.it)

Vallo della Lucania - sanitari presi a martellate nella notte : indagini in corso - Nella notte a Vallo della Lucania, un uomo ha aggredito con un martello un infermiere e l’autista di un’ambulanza del 118, causando momenti di panico. Entrambi i sanitari sono stati feriti alla testa e sottoposti a sutura, ma non sono in pericolo di vita. La denuncia L’aggressore è stato... (Salernotoday.it)

Vallo della Lucania - contrasto ai furti in abitazione e nelle attività commerciali - Il furto sventato in via Scavi Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie, i Carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112, in via Scavi di Vallo della Lucania, sono riusciti a sventare un furto e a recuperare quanto già asportato poco prima da un’abitazione da malviventi che vistisi braccati si sono dati alla ... (Zon.it)