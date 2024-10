Unifil, cosa fa in Libano? La missione-trappola dell?Onu: i militari sono costretti a sorvegliare senza reagire, il nodo della risoluzione ?1701 (Di sabato 12 ottobre 2024) «C?è una risoluzione dell?Onu tuttora in vigore, la 1701, che impone che Hezbollah non sia dispiegato a sud del fiume Litani, gli israeliani possono rivendicare questo punto Ilmessaggero.it - Unifil, cosa fa in Libano? La missione-trappola dell?Onu: i militari sono costretti a sorvegliare senza reagire, il nodo della risoluzione ?1701 Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «C?è unadell?Onu tuttora in vigore, la, che impone che Hezbollah non sia dispiegato a sud del fiume Litani, gli israeliani posrivendicare questo punto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil, cosa fa in Libano? La missione-trappola dell’Onu: i militari sono costretti a sorvegliare senza reagire, il nodo della risoluzione 1701 - «C’è una risoluzione dell’Onu tuttora in vigore, la 1701, che impone che Hezbollah non sia dispiegato a sud del fiume Litani, gli israeliani possono rivendicare questo ... (ilmessaggero.it)

Unifil, cosa fa in Libano? La missione-trappola dell’Onu: i militari sono costretti a sorvegliare senza reagire - «C’è una risoluzione dell’Onu tuttora in vigore, la 1701, che impone che Hezbollah non sia dispiegato a sud del fiume Litani, gli israeliani possono rivendicare questo ... (ilmessaggero.it)

L’eterno fronte aperto tra Onu e Gerusalemme - Per le leggi che regolano i conflitti l’Idf compie «atrocità» ed esercita «violenza indiscriminata». Ma Washington sostiene ancora Gerusalemme ... (ilsecoloxix.it)