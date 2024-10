Iodonna.it - ' un premio estremamente importante e meritatissimo in una congiuntura storica cruciale" ha detto Hoegsta.

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ginevra, 11 ott. (askanews) – Un, il Nobel per la pace a Nihon Hidankyo: lo dice Daniel, vicedirettore dell’ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, che vinse ilnel 2017. “Abbiamo lavorato con Nihon Hidankyo per molti anni e siamo felicissimi. Conosciamo il lavoro che fanno per condividere le testimonianze degli Hibakusha, i sopravvissuti, le persone che sono le più esperte sulle armi nucleari. E’ unin una” ha. Leggi anche › Nobel per la Pace 2024: vince l’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo “L’anno prossimo segnerà l’80esimo anniversario dei bombardamenti degli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki.