Trova un portafoglio in aeroporto e lo riconsegna tenendo il denaro, 70 denunciata (Di sabato 12 ottobre 2024) Nei giorni scorsi la polizia di Frontiera di Catania ha segnalato una donna 70enne in arrivo a Milano Linate che, prima di partire dallo scalo catanese, aveva sottratto la somma di 250 euro all'interno di un portafoglio Trovato durante i controlli di sicurrezza, consegnandolo alle forze

