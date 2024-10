Tragedia in stazione, 18enne muore travolto da un treno (Di sabato 12 ottobre 2024) Investito da un treno regionale, non si esclude l'ipotesi dell'estremo gesto. È quanto accaduto nella serata di venerdì 11 ottobre presso la stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina dove Giuseppe Bosso, 18enne di Piedimonte di Sessa è stato travolto da un treno della tratta Napoli-Roma Casertanews.it - Tragedia in stazione, 18enne muore travolto da un treno Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Investito da unregionale, non si esclude l'ipotesi dell'estremo gesto. È quanto accaduto nella serata di venerdì 11 ottobre presso laferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina dove Giuseppe Bosso,di Piedimonte di Sessa è statoda undella tratta Napoli-Roma

