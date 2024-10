Tvzap.it - Tragedia ferroviaria in Italia, circolazione sospesa: cos’è successo

(Di sabato 12 ottobre 2024) È statalasulla linea Torino-Milano, tra le stazioni di Torino Porta Susa e Torino Stura, a causa di un incidente avvenuto questa mattina. Una persona è stata infatti travolta da un treno. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della poliziae i vigili del fuoco, che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto. Questa mattina un tragico incidente alla stazione di Torino Stura dove è morto un uomo nella mattinata di sabato 12 ottobre intorno alle 11. La vittima è stata investita da un treno in corsa lungo il binario 4. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia