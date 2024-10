Terzo settore: Istat, al 2022 oltre 360mila istituzioni non profit in Italia, 919.431 dipendenti (Di sabato 12 ottobre 2024) Al 31 dicembre 2022 le istituzioni non profit attive in Italia sono 360.061 e, complessivamente, impiegano 919.431 dipendenti. Tra il 2021 e il 2022 le istituzioni diminuiscono leggermente (-0,2%) mentre i dipendenti aumentano del 2,9% mantenendo il trend di crescita riscontrato nell’anno precedente. Lo rileva l’Istat. Nel 2022 le istituzioni crescono più al Sud (+2,0%) e nelle Isole (+1,1%) e sono in lieve flessione nel Nord-est (-1,2%), Nord-Ovest (-1,0 %) e al Centro (-0,3%). Le regioni con incrementi maggiori sono Campania (+3,7%), Calabria (+3,3%), e Sicilia (+2,3%), mentre quelle con decrementi più elevati sono la provincia autonoma di Bolzano (-7,7%). 2%), il Molise (-6,1%) e la Basilicata (-3,4%). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Al 31 dicembrelenonattive insono 360.061 e, complessivamente, impiegano 919.431. Tra il 2021 e illediminuiscono leggermente (-0,2%) mentre iaumentano del 2,9% mantenendo il trend di crescita riscontrato nell’anno precedente. Lo rileva l’. Nellecrescono più al Sud (+2,0%) e nelle Isole (+1,1%) e sono in lieve flessione nel Nord-est (-1,2%), Nord-Ovest (-1,0 %) e al Centro (-0,3%). Le regioni con incrementi maggiori sono Campania (+3,7%), Calabria (+3,3%), e Sicilia (+2,3%), mentre quelle con decrementi più elevati sono la provincia autonoma di Bolzano (-7,7%). 2%), il Molise (-6,1%) e la Basilicata (-3,4%).

