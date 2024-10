Tempo effettivo shock, in Italia si gioca pochissimo, meno di un’ora. Sono le provinciali ad avere quello più basso. Il record della Juve: con Motta ci sono più minuti (Di sabato 12 ottobre 2024) Emergono dati interessanti circa il Tempo effettivo in Serie A. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, approfittando della pausa nazionali, ha scelto oggi di aprire la prima pagina con un’interessante inchiesta. Il titolo è a effetto: «In Serie A abbiamo perso 50 ore di calcio». Il riferimento è a un fattore Calcionews24.com - Tempo effettivo shock, in Italia si gioca pochissimo, meno di un’ora. Sono le provinciali ad avere quello più basso. Il record della Juve: con Motta ci sono più minuti Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Emergono dati interessanti circa ilin Serie A. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, approfittandopausa nazionali, ha scelto oggi di aprire la prima pagina con un’interessante inchiesta. Il titolo è a effetto: «In Serie A abbiamo perso 50 ore di calcio». Il riferimento è a un fattore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravina annuncia : “Var a chiamata e tempo effettivo” - l’impatto sul calcio italiano - Le scalette dei programmi potrebbero avere degli effetti che devono essere valutati“. Con molta probabilità si eviterà di utilizzare microfoni ad ampio raggio nell’ambito di una comunicazione all’interno dello stadio. . Gravina ha parlato anche della possibilità per l’arbitro di spiegare pubblicamente le sue decisioni dopo il consulto Var. (Calcioweb.eu)

Il calcio vuole provare il tempo effettivo. La proposta di Gabriele Gravina - Il calcio alla ricerca del tempo perduto. Si gioca sempre meno ed ecco perché, qualche giorno fa, il presidente. (Ilfoglio.it)

Marotta : “Favorevole all’introduzione del tempo effettivo - si gioca troppo poco” - Credo sia giunto il momento in cui si possa ricorrere al tempo effettivo di gioco: è abbastanza impressionante, per quanto mi riguarda, vedere le numeriche del tempo giocato“. . The post Marotta: “Favorevole all’introduzione del tempo effettivo, si gioca troppo poco” appeared first on SportFace. Intervenuto a margine di un evento all’Hotel Sheraton di Milano, Beppe Marotta ha commentato le ... (Sportface.it)

Nuovo Var e tempo effettivo - il calcio italiano vuole cambiare - Tutte le partite devono avere una durata reale, oggi non può essere garantita né attuata dal recupero deciso discrezionalmente dall’arbitro”. Non solo possibili test sul tempo effettivo, la Figc si propone all’Ifab per altre due novità ad oggi mai autorizzate dall’International Football Association Board: l’upgrade del protocollo Var, con un sistema ‘a chiamata’ già adottato da molti altri ... (Seriea24.it)