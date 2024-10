Dilei.it - Tale e Quale Show, classifica e pagelle quarta puntata: Elodie assurda (2), Carlo Conti in lacrime (8)

(Di sabato 12 ottobre 2024) Quarto appuntamento con2024, che si conferma uno dei programmi tv più amati e seguiti della televisione italiana. Capace di incollare al piccolo schermo oltre tre milioni di telespettatori. Tra una performance e l’altra la serata scorre piacevolmente, complice anche la presenza di Cristiano Malgioglio e Carmen Di Pietro, portatori sani di trash. Ma non mancano momenti carichi di polemica e indignazione, soprattutto quando le performance non riescono alla perfezione. La solita canzone die una gag evitabile. Voto 2di nuovo protagonista a. Peccato, però, che l’omaggio non sia stato all’altezza dell’artista romana. A partire dalla canzone che gli autori hanno deciso di far cantare a Giulia Penna: Bagno a mezzanotte.