Sinner diventa il 19° giocatore a chiudere l’anno da n.1 al mondo: la cerchia ristretta di chi lo ha preceduto (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo al termine della stagione in corso di svolgimento. Il tennista più forte del Pianeta è italiano: il fuoriclasse altoatesino è balzato in testa alla graduatoria lo scorso 10 giugno, svetta al comando del ranking ATP da ormai diciannove settimane e il suo regno si protrarrà per almeno altri tre mesi. Il vincitore di Australian Open e US Open è così diventato il diciannovesimo uomo diverso a concludere l’annata agonistica davanti a tutti, da quando la graduatoria viene stilata dal computer con il sistema oggettivo dei punti (ovvero dal 1973, prima il compito spettava ai giornalisti con criteri personali e soggettivi). Il 23enne succede così nell’albo d’oro al serbo Novak Djokovic, che è riuscito in questo compito decisamente ostico per ben otto volte nel corso della sua gloriosa carriera (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023). Oasport.it - Sinner diventa il 19° giocatore a chiudere l’anno da n.1 al mondo: la cerchia ristretta di chi lo ha preceduto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Janniksarà il numero 1 delal termine della stagione in corso di svolgimento. Il tennista più forte del Pianeta è italiano: il fuoriclasse altoatesino è balzato in testa alla graduatoria lo scorso 10 giugno, svetta al comando del ranking ATP da ormai diciannove settimane e il suo regno si protrarrà per almeno altri tre mesi. Il vincitore di Australian Open e US Open è cosìto il diciannovesimo uomo diverso a concludere l’annata agonistica davanti a tutti, da quando la graduatoria viene stilata dal computer con il sistema oggettivo dei punti (ovvero dal 1973, prima il compito spettava ai giornalisti con criteri personali e soggettivi). Il 23enne succede così nell’albo d’oro al serbo Novak Djokovic, che è riuscito in questo compito decisamente ostico per ben otto volte nel corso della sua gloriosa carriera (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023).

