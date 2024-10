Shock Red Bull, addio alla Formula 1: è un dramma (Di sabato 12 ottobre 2024) Shock Red Bull, un’indiscrezione clamorosa potrebbe portare alla separazione dalla Formula 1. Ecco lo scenario incredibile Delle difficoltà ci sono e sono evidenti. Il team austriaco della Red Bull, che negli ultimi tre anni ha vinto il mondiale piloti con Verstappen e quello costruttori senza nessun problema, vive un momento così, che potrebbe anche stravolgere i piani futuri. Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itNon c’è certezza di nulla, a quanto pare. E niente è come sembra. Almeno stando alle informazioni che il pilota olandese Jeroen Bleekemolen ha sollevato parlando al podcast formule1.nl. Anzi, più che informazioni sono delle preoccupazioni lanciate per aria che mettono praticamente a rischio la permanenza della Red Bull dentro al Circus. “Se le prestazioni del team peggiorano ulteriormente, Red Bull potrebbe essere tentata di esplorare altre discipline sportive,” ha detto. Ilveggente.it - Shock Red Bull, addio alla Formula 1: è un dramma Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Red, un’indiscrezione clamorosa potrebbe portareseparazione d1. Ecco lo scenario incredibile Delle difficoltà ci sono e sono evidenti. Il team austriaco della Red, che negli ultimi tre anni ha vinto il mondiale piloti con Verstappen e quello costruttori senza nessun problema, vive un momento così, che potrebbe anche stravolgere i piani futuri. Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itNon c’è certezza di nulla, a quanto pare. E niente è come sembra. Almeno stando alle informazioni che il pilota olandese Jeroen Bleekemolen ha sollevato parlando al podcast formule1.nl. Anzi, più che informazioni sono delle preoccupazioni lanciate per aria che mettono praticamente a rischio la permanenza della Reddentro al Circus. “Se le prestazioni del team peggiorano ulteriormente, Redpotrebbe essere tentata di esplorare altre discipline sportive,” ha detto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 - Red Bull prepara la rivoluzione : dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 - Ci sono molti dubbi in casa Red Bull riguardo a chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2025, con la posizione di Sergio Perez tutt'altro che solida L'articolo Formula 1, Red Bull prepara la rivoluzione: dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Formula 1 - Daniel Ricciardo licenziato dalla Racing Bulls - Daniel Ricciardo non è più un pilota della Racing Bulls. L’indiscrezione, che era già nell’aria da qualche tempo, è diventata ufficiale. Al posto di Ricciardo è pronto Liam Lawson, 22enne neozelandese, terzo pilota Red Bull, che esordirà nel prossimo Gp degli Stati Uniti a Austin. Articolo completo: Formula 1, Daniel Ricciardo licenziato dalla Racing Bulls dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Formula 1 | Daniel Ricciardo licenziato da Racing Bulls - . Ci mancherà e avrà un posto speciale nella famiglia Red Bull” ha detto Laurent Mekies, team principal di Racing Bulls che ha sottolineato: “Ha portato molta esperienza e talento al Team con un atteggiamento fantastico, che ha aiutato tutti a sviluppare e promuovere uno spirito di squadra unito”. Fino alla prossima avventura”. (Metropolitanmagazine.it)