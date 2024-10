Sport.quotidiano.net - Serie B2 e C femminile e maschile, il turno. L’ex campionessa ora impegnata con l’under 18 presenta la prima giornata a Soliera. Kosheleva: "La mia Megabox Next gen è fatta in casa»

(Di sabato 12 ottobre 2024)B2. Oggi parte la stagione. Alle 18,30 laallenata da Matteo Costanzi è di scena a. Così, coordinatrice del progettoGen: "Il gruppo è formato da under 18 quasi tutte provenienti dalla nostra provincia. L’obiettivo è crescere". La Battistelli Blu Volley saràalle 20,30 a San Martino in Rio (Re). Dice Nanni: "Esordire con una neo promossa non è facile, non si hanno riferimenti e quindi dobbiamo dimostrare da subito chi dirige il gioco. La squadra è nuova, sono stati fatti molti cambiamenti puntando su giocatrici esperte ed altre più giovani, ma di sicuro talento, che vogliono mettersi in mostra. Le ragazze si sono dimostrate attente e concentrate per apprendere nuove situazioni di gioco. Si è formato un gruppo molto affiatato e coeso, tutte danno l’anima in campo per ben figurare ed aiutare le compagne.