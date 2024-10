Sciopero dei trasporti, a rischio i viaggi in treno nel fine settimana: ecco quando comincerà la protesta (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronto a partire un nuovo Sciopero dei trasporti proclamato da alcune sigle sindacali: possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Ventiquattr’ore di Sciopero che potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione dei treni. Così il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota diffusa in queste ore. Ciò che potrebbe profilarsi, insomma, è un nuovo fine settimana di passione per i viaggiatori tra le stazioni ferroviarie italiane. Lo Sciopero nazionale è stato proclamato dalle sigle sindacali autonome Cub trasporti e Sindacato generale di base (Sgb). Sciopero dei trasporti, a rischio i viaggi in treno (ANSA FOTO) – Notizie.comL’obiettivo dei sindacati è porre l’accento sulla piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci sia viaggiatori. Notizie.com - Sciopero dei trasporti, a rischio i viaggi in treno nel fine settimana: ecco quando comincerà la protesta Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronto a partire un nuovodeiproclamato da alcune sigle sindacali: possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Ventiquattr’ore diche potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione dei treni. Così il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota diffusa in queste ore. Ciò che potrebbe profilarsi, insomma, è un nuovodi passione per iatori tra le stazioni ferroviarie italiane. Lonazionale è stato proclamato dalle sigle sindacali autonome Cube Sindacato generale di base (Sgb).dei, ain(ANSA FOTO) – Notizie.comL’obiettivo dei sindacati è porre l’accento sulla piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci siaatori.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autobus - caos trasporti : "Nessuna intesa con Seta. Si va verso lo sciopero" - Questa situazione non è più tollerabile e sostenibile per gli utenti di una città come Modena". Queste le parole dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro Modena, che ieri hanno partecipato all’incontro con l’azienda. "I sindacati lo scorso 14 agosto avevano proclamato lo stato di agitazione in Seta Modena. (Ilrestodelcarlino.it)

Sciopero dei trasporti confermato : stop di 24 ore e senza orari garantiti - Sarà un fine settimana di lotta sindacale. È confermato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore ferroviario, a livello nazionale. A rischio, dunque, i treni Trenord, Trenitalia e Tper. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, come annunciato dal... (Milanotoday.it)

In arrivo lo sciopero dei trasporti senza fascia di garanzia - raccia incrociate. Il prossimo weekend in Lombardia e nel resto d'Italia va in scena lo sciopero dei lavoratori del trasporto ferroviario. L'agitazione, indetta dal sindacato generale di base, Sgb, e da Cub trasporti, rischia di mandare nel caos la circolazione dei treni Trenord a Milano e in... (Monzatoday.it)

In arrivo lo sciopero dei trasporti senza fasce di garanzia - Braccia incrociate. Il prossimo weekend in Lombardia e nel resto d'Italia va in scena lo sciopero dei lavoratori del trasporto ferroviario. L'agitazione, indetta dal sindacato generale di base, Sgb, e da Cub trasporti, rischia di mandare nel caos la circolazione dei treni Trenord a Milano e in... (Milanotoday.it)