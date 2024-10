Polemica finita per il Palazzetto di Latisana: l’impianto è agibile per l’A1, capienza aumentata (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Palazzetto dello Sport di Latisana è ufficialmente pronto ad ospitare le partite casalinghe della CDA Volley Talmassons FVG nel campionato di Serie A1, con l’attesissima sfida di esordio in programma domenica 6 ottobre contro le campionesse dell’Imoco Conegliano. Grazie ai lavori di Udinetoday.it - Polemica finita per il Palazzetto di Latisana: l’impianto è agibile per l’A1, capienza aumentata Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildello Sport diè ufficialmente pronto ad ospitare le partite casalinghe della CDA Volley Talmassons FVG nel campionato di Serie A1, con l’attesissima sfida di esordio in programma domenica 6 ottobre contro le campionesse dell’Imoco Conegliano. Grazie ai lavori di

Tutti contro il palazzetto di Latisana : l'esordio casalingo in A1 di Talmassons fa ancora discutere - . . La prima partita casalinga in A1 della CDA Talmassons si è trasformata in una vicenda più appassionante di un telefilm poliziesco. Come se non bastasse il caso dei biglietti in vendita per il match (in programma domenica 13 ottobre) contro la fortissima Imoco Conegliano - considerati troppo cari. (Udinetoday.it)

