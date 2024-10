Paura nel centro abitato: a fuoco auto di una donna (Di sabato 12 ottobre 2024) TORRE SANTA SUSANNA - Momenti di Paura in via Martiri Della Resistenza a Torre Santa Susanna dove una Lancia Y parcheggiata per strada è andata a fuoco. Nell'arco di pochi minuti l'auto, intestata a una donna, si è trasformata in una palla di fuoco. Sul posto si è recata una squadra dei vigili Brindisireport.it - Paura nel centro abitato: a fuoco auto di una donna Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) TORRE SANTA SUSANNA - Momenti diin via Martiri Della Resistenza a Torre Santa Susanna dove una Lancia Y parcheggiata per strada è andata a. Nell'arco di pochi minuti l', intestata a una, si è trasformata in una palla di. Sul posto si è recata una squadra dei vigili

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO | A fuoco una tabaccheria in centro - paura in strada - Un violento incendio ha distrutto completamente la ricevitoria tabaccheria La Ville situata in via Santa Maria nel centro di Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone. Le alte fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’intero locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del... (Frosinonetoday.it)

Quarto - momenti di paura a pochi passi dalla scuola : due auto a fuoco - Traffico in tilt. Quarto, momenti di paura a pochi passi dalla scuola: due auto a fuoco Ignote al momento le ragioni della […] L'articolo Quarto, momenti di paura a pochi passi dalla scuola: due auto a fuoco sembra essere il primo su Teleclubitalia. Due vetture, una Fiat Panda ed una Fiat Multipla, sono andate alle fiamme. (Teleclubitalia.it)

“Dove vai? Hai paura?”. “Ma vuoi litigare? Non urlare. Atteggiamento da terza media” : Bucci-Orlando - faccia a faccia di fuoco - Non credo che i liguri meritino questo, e non credo neanche che si debba scendere a un livello da bulletti di terza media. Nel corso del siparietto, Bucci ha contestato a Orlando l’uso di dati Istat, definendoli “sbagliati”, e ha negato di aver mai ricevuto personalmente finanziamenti da concessionari come Spinelli, affermando che Toti non finanziava direttamente lui, ma la sua lista a sostegno ... (Ilfattoquotidiano.it)