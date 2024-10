Velvetmag.it - Oroscopo del 12 ottobre 2024: previsioni astrologiche per tutti i segni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Scopri cosa riservano gli astri per il 12. Lesegno per segno dell’su amore, lavoro e fortuna, con particolari consigli per affrontare al meglio la giornata. L’del 12offre una panoramica dettagliata delle influenze planetarie sui dodicizodiacali. Questa giornata sarà caratterizzata da energie mutevoli, che influenzeranno vari ambiti della vita, dall’amore alla carriera. Ecco lesegno per segno., foto Ansa – VelvetMagAriete: una carica di energia Per l’Ariete, la giornata di oggi si presenta carica di energia. Marte vi supporta in ambito professionale, spingendovi a prendere decisioni audaci, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi. In amore, potrebbe esserci una piccola tensione con il partner, soprattutto se siete stati poco presenti ultimamente. Cercate il dialogo.