“Non guidatele più, è pericoloso”. La casa automobilistica richiama 27mila auto: il motivo (Di sabato 12 ottobre 2024) La famosa casa automobilistica ha ritirato più di 27mila modelli a causa del rischio di cortocircuito della batteria ad alta tensione dell’auto elettrica, che potrebbe causare un incendio. Una situazione che ha messo subito in allarme e dunque si è deciso di correre immediatamente ai ripari. Il difetto potrebbe essere collegato ad un problema di produzione da parte del fornitore della batteria. Quest’ultima è fornita da LG Energy Solution ed è assemblata in uno stabilimento in Polonia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è la casa automobilista interessata da questi richiami improvvisi. Leggi anche: “Non guidatele più, è pericoloso”. La casa automobilistica richiama 600mila auto Nota casa automobilistica ha ritirato oltre 27mila modelli Parliamo precisamente della casa automobilistica Porsche, che ha deciso di ritirare 27. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La famosaha ritirato più dimodelli a causa del rischio di cortocircuito della batteria ad alta tensione dell’elettrica, che potrebbe causare un incendio. Una situazione che ha messo subito in allarme e dunque si è deciso di correre immediatamente ai ripari. Il difetto potrebbe essere collegato ad un problema di produzione da parte del fornitore della batteria. Quest’ultima è fornita da LG Energy Solution ed è assemblata in uno stabilimento in Polonia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è lamobilista interessata da questi richiami improvvisi. Leggi anche: “Nonpiù, è”. La600milaNotaha ritirato oltremodelli Parliamo precisamente dellaPorsche, che ha deciso di ritirare 27.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nota casa automobilistica ritira 27mila modelli per rischio incendio - Il difetto potrebbe essere legato ad un problema di produzione da parte del fornitore della batteria. . (Continua…) Leggi anche: Vince al Superenalotto poi la decisione choc: “brucio tutto” Leggi anche: Addio per sempre al pilota: era padre di due bimbi Ritirati 27mila modelli di auto per rischio incendio Sono stati ritirati oltre 27. (Tvzap.it)

La libertà di muoversi liberamente è fondamentale per la propria realizzazione. Lo hanno mostrato le Paralimpiadi di Parigi. Un Mobility Inclusive Park è stato allestito nel 15° arrondissment di Parigi (e sarà aperto ai parigini il 9 e 10 settembre) dove scoprire a le soluzioni della casa automobilistica e quelle di start up e aziende innovative - E’ Genny zero Md (dispositivo medico) permette di muoversi, con un’autonomia di 28 km, con un mezzo che non ha l’aspetto della sedia a rotelle, può essere gestito in autonomia e in modo immediato supera modesti dislivelli e salite. L’unico freno esistente posizionato a fianco delle ruote serve. Qui sono in mostra le soluzioni della casa automobilistica e quelle di start up e aziende innovative. (Iodonna.it)

“Martina Guzzi è morta a causa dell’airbag difettoso” - la lettera del fidanzato alla casa automobilistica poco prima dell’incidente - Martina Guzzi potrebbe essere la prima vittima italiana di un airbag difettoso. Ma il suo caso diventa una specie di giallo perché, secondo la relazione preliminare dei consulenti della Procura di Catanzaro, la dottoressa Isabella Aquila, direttrice della Scuola di specializzazione di Medicina Legale e l’ingegner Roberto Arcadia, dell’Ufficio della Motorizzazione civile, la giovane potrebbe ... (Thesocialpost.it)

Perché Stellantis sarà stritolata dalle case auto cinesi e tedesche - L’audizione in Parlamento di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha messo in luce un'amara verità ... (startmag.it)

Stellantis, Salvini va all’attacco del Ceo Tavares: «Dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa» - Il vicepremier accusa il top manager dopo l’audizione in Parlamento:«Non è più in condizioni di chieder niente per come hanno mal gestito e male amministrato un'azienda storica italiana». Il nodo ince ... (corriere.it)

Obama contro Trump: "Un pazzo". Per il tycoon lo scivolone a Detroit - Obama batte e Trump risponde e le sue parole fanno parecchio rumore. Donald parla ad Aurora, in Colorado, e promette «la pena di morte per tutti gli immigrati illegali che uccidono un americano». Non ... (ilgiornale.it)