Nella brughiera con Emily Brontë | Un’odissea tra le parole e i sentimenti

L'Omaggio a Emily Brontë, una Celebrazione della Sua Eredità Questa straordinaria antologia, "Nella brughiera con Emily Brontë", celebra il genio senza tempo di Emily Brontë, l'autrice di Cime tempestose e una poetessa la cui visione continua a incantare. Ogni racconto è un viaggio che rielabora e vive lo spirito di una delle voci più autentiche e potenti

Emily Brontë aveva un marito? Ecco quello che sappiamo - Nonostante gli elementi a sfavore, però, Emily Brontë è riuscita in questa impresa consegnano ai posteri Cime Tempestose, una storia di tormento, passione e distruzione personale alla ricerca di quel solo amore in grado di non svanire nemmeno dopo la morte. Per questo motivo, dunque, un numero imprecisato di lettori si sono appassionati alla vicenda di Heathcliff e Catherine sullo sfondo della ... (Cultweb.it)