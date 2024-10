Ilgiorno.it - Morte di un bravo ragazzo. Manuel Mastrapasqua “era una persona semplice, risparmiava per andare a vivere con la sua ragazza”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Rozzano (Milano) – “sognava la semplicità. Lavorava per mettere da parte i soldi e poter avere una casa sua, in cuiinsieme alla fidanzata. Nulla di straordinario, forse. Ma questa semplicità era la sua forza. Io oggi provo tanta rabbia mescolata a un dolore che non andrà mai via. Penso che nel nostro Paese spesso lavorare comporta sacrifici troppo alti rispetto a quello che si ottiene:rientrava a casa dopo mezzanotte, con i mezzi pubblici da Milano a Rozzano, perché una macchina non ce l’aveva ancora. Ma questo lo esponeva a pericoli”. Lo racconta un’amica di, che chiede l’anonimato. “Cosa gli è successo? Chi gli ha fatto del male? Vorrei che si lavorasse per la sicurezza a Rozzano. Di notte,in giro fa davvero paura. Chi è costretto a farlo, rischia grosso.