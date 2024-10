Anteprima24.it - Morcone, commemorazione del Carabiniere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Elio Di Mella

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, in, si è svolta la cerimonia dia ricordo delalDi. Nato ail 25 maggio 1952 ed in servizio a Campobasso, in data 7 ottobre 1982 sull’autostrada Napoli-Bari, in prossimità dell’uscita di Avellino Est, un commando di otto uomini appartenenteNuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo bloccava un furgone blindato nel quale veniva tradotto il pregiudicato Mario Cuomo per comparire davanti ai Giudici del Tribunale di Avellino. Nell’azione venivano esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, alcuni dei quali raggiungevano ilDiche aveva in custodia il pericoloso detenuto.