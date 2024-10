Ilgiorno.it - Manuel Mastrapasqua ucciso da un 19enne per le cuffie da 15 euro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Rozzano (Milano) –è morto per 14,90. Tanto costano su Amazon i cuffioni blu per ascoltare la musica che il diciannovenne Daniele R. gli ha strappato, per poi accoltellarlo al torace con un unico fendente letale. Il presunto killer di Rozzano è stato bloccato nella tarda mattinata di oggi ad Alessandria: in Piemonte ci era arrivato con un treno da Milano. “Ho fatto una cazz.”. Sono le 12.20: il ragazzo, che di mestiere fa il commesso in un supermercato proprio come la vittima, è stato appena fermato dagli agenti della Polfer per un normale controllo; i poliziotti gli riconsegnano i documenti e lo mandano via. Lui fa qualche passo, poi si volta: “Ho fatto una cazz. a Rozzano”. Gli investigatori impiegano poco a collegare la confessione al delitto che il giorno prima ha monopolizzato siti e quotidiani.