M. O., Minniti: “Israele deve evitare di commettere errori, altrimenti rischia isolamento internazionale” (Di sabato 12 ottobre 2024) Per Minniti è legittimo che Israele si sia difeso dagli attacchi di Hezbollah, ma la risposta militare non basta, serve anche un sistema di alleanze col resto del mondo: oggi "la sicurezza è un insieme di capacità militari e di forza diplomatica" L'articolo M. O., Minniti: “Israele deve evitare di commettere errori, altrimenti rischia isolamento internazionale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - M. O., Minniti: “Israele deve evitare di commettere errori, altrimenti rischia isolamento internazionale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Perè legittimo chesi sia difeso dagli attacchi di Hezbollah, ma la risposta militare non basta, serve anche un sistema di alleanze col resto del mondo: oggi "la sicurezza è un insieme di capacità militari e di forza diplomatica" L'articolo M. O.,: “di” proviene da Il Difforme.

