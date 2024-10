Lucca Comics & Games 2024 – Padiglione monografico dedicato a YOSHITAKA AMANO (Di sabato 12 ottobre 2024) A Lucca Comics & Games, quest’anno, il grande Padiglione monografico in piazza San Michele sarà dedicato al Maestro YOSHITAKA AMANO, autore della trilogia di poster ispirati a Giacomo Puccini. Uno spazio di 150 metri quadrati, con uno shop esclusivo, interamente ispirato a colui che fa parte dell’Olimpo degli Artisti dell’intrattenimento e delle mitologie contemporanee. Oltre alla mostra AMANO Corpus Animae, la prima e più grande retrospettiva europea a lui dedicata, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, prodotta da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano e in programma dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore, YOSHITAKA AMANO sarà l’ospite di punta di questa edizione della manifestazione lucchese. Nerdpool.it - Lucca Comics & Games 2024 – Padiglione monografico dedicato a YOSHITAKA AMANO Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A, quest’anno, il grandein piazza San Michele saràal Maestro, autore della trilogia di poster ispirati a Giacomo Puccini. Uno spazio di 150 metri quadrati, con uno shop esclusivo, interamente ispirato a colui che fa parte dell’Olimpo degli Artisti dell’intrattenimento e delle mitologie contemporanee. Oltre alla mostraCorpus Animae, la prima e più grande retrospettiva europea a lui dedicata, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, prodotta dain collaborazione con il Comune di Milano e in programma dal 13 novembreal 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore,sarà l’ospite di punta di questa edizione della manifestazione lucchese.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le attività di Crunchyroll a Lucca Comics & Games - Il panel sarà visitato anche da ospiti davvero speciali… Come sempre, i fan potranno assistere a proiezioni esclusive in anteprima al Cinema Astra, giovedì e venerdì, inclusi nuovi episodi di Blue Lock, Dan Da Dan e l’anteprima esclusiva per la prossima stagione invernale con To be Hero X. 30 alle 15. (Nerdpool.it)

Torna il Lucca Comics vista mare. “Sul Belvedere il padiglione Games” - Anche le strutture ricettive che hanno chiuso per il meteo instabile riapriranno per l’occasione. “L’attenzione intorno a questa manifestazione è grande. E – pronostica Meciani – probabilmente già nei prossimi giorni verrà raggiunto il sold-out delle disponibilità di camere”. Per questo il padiglione resterà aperto nel pomeriggio fino alla prima serata, proprio per attendere il ritorno degli ... (Lanazione.it)

Lucca Comics & Games – presentato il programma Lucca Junior 2024 - L’autore sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games per festeggiare questo importante traguardo con tutti i suoi lettori. Infine, a Lucca Comics & Games ci saranno anche i Gormiti, protagonisti della nuova live action “Gormiti: The New Era”, in onda dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 18. (Nerdpool.it)

Lucca Comics & Game 2024 - The butterfly effect : Il programma - Proprio al grande illustratore spagnolo Maren e al fratello Sanjulian sarà dedicata l’esposizione negli spazi del padiglione Carducci Sanjulian & Maren: l’Arte nel Sangue, dove saranno esposte alcune delle più iconiche opere dei due fratelli. Un gioco altamente cooperativo in cui è fondamentale che gli eroi concertino le proprie azioni, concordino una corretta strategia e stabilendo l’ordine ... (Metropolitanmagazine.it)