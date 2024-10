Liverpool, si ritira a 33 anni Joel Matip: per il difensore belga 201 presenze con la maglia dei Reds (Di sabato 12 ottobre 2024) Joel Matip ha annunciato in queste ore il ritiro dal calcio professionistico. A 33 anni il difensore belga ha deciso di porre fine alla propria carriera, che nei mesi scorsi l’ha visto lasciare il Liverpool dopo un grave infortunio al ginocchio. Proprio con la maglia dei Reds Matip ha vissuto le pagine più importanti della propria storia calcistica, chiudendo con 201 presenze tra le fila dei Reds. Suo l’assist per Origi in occasione del gol del 2-0 nella finale di Champions League del 2019 contro il Tottenham. Alla fine per lui sono cinque i trofei conquistati ad Anfield Road, con i problemi fisici a ridurre ad appena 9 le presenze nella stagione 2019/2020 che ha visto il Liverpool tornare a vincere al Premier League dopo 30 anni. Rimasto senza squadra, Matip di fatto lascia il calcio da svincolato di lusso. Per lui anche 27 presenze con la maglia della nazionale belga. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha annunciato in queste ore il ritiro dal calcio professionistico. A 33ilha deciso di porre fine alla propria carriera, che nei mesi scorsi l’ha visto lasciare ildopo un grave infortunio al ginocchio. Proprio con ladeiha vissuto le pagine più importanti della propria storia calcistica, chiudendo con 201tra le fila dei. Suo l’assist per Origi in occasione del gol del 2-0 nella finale di Champions League del 2019 contro il Tottenham. Alla fine per lui sono cinque i trofei conquistati ad Anfield Road, con i problemi fisici a ridurre ad appena 9 lenella stagione 2019/2020 che ha visto iltornare a vincere al Premier League dopo 30. Rimasto senza squadra,di fatto lascia il calcio da svincolato di lusso. Per lui anche 27con ladella nazionale

