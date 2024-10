LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu leader, seguono Locatelli e Bautista (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9- Lecuona aggancia Rea, sfida per la quinta piazza. 8- Cadute per Petrucci e Bassani. 7- Bulega su Rea, quarto posto per l’alfiere della Ducati. 6- La situazione attuale in pista: 1 54 Razgatlioglu Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.883 1’37.677 307 3202 55 Locatelli Andrea Yamaha YZF R1 0.365 +0.365 +0.351 +0.343 +0.408 1’38.233 1’37.708 303 306 3 1 Bautista Alvaro Ducati Panigale V4R 0.618 +0.253 +0.292 +0.352 +0.351 1’37.965 1’37.632 312 3214 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1.387 +0.769 +0.887 +1.057 1’38.714 1’38.080 314 315 5 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1.613 +0.226 +0.212 +0.114 1’38.473 1’38.143 306 3096 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.608 +0.107 +0.162 1’38.268 1’37.457 317 322 7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.627 +0.019 +0.238 +0.298 1’38.431 1’37.830 310 3168 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 2. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu leader, seguono Locatelli e Bautista Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9- Lecuona aggancia Rea, sfida per la quinta piazza. 8- Cadute per Petrucci e Bassani. 7- Bulega su Rea, quarto posto per l’alfiere della Ducati. 6- La situazione attuale in pista: 1 54Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.883 1’37.677 307 3202 55Andrea Yamaha YZF R1 0.365 +0.365 +0.351 +0.343 +0.408 1’38.233 1’37.708 303 306 3 1Alvaro Ducati Panigale V4R 0.618 +0.253 +0.292 +0.352 +0.351 1’37.965 1’37.632 312 3214 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1.387 +0.769 +0.887 +1.057 1’38.714 1’38.080 314 315 5 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1.613 +0.226 +0.212 +0.114 1’38.473 1’38.143 306 3096 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.608 +0.107 +0.162 1’38.268 1’37.457 317 322 7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.627 +0.019 +0.238 +0.298 1’38.431 1’37.830 310 3168 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 2.

