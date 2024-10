Libano, Unifil: ferito altro casco blu (Di sabato 12 ottobre 2024) 15.51 Un altro casco blu, il quinto in due giorni, è stato ferito nel Sud del Libano. E' stato operato e le sue condizioni sono stabili.Lo riferisce Unifil. Il peacekeeper, spiega una nota,è stato colpito nel quartier generale a Naqura ieri sera "da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze. Non conosciamo ancora l'origine del colpo". Gli scontri tra Israele ed Hezbollah hanno inflitto"molti danni"a postazioni Unifil,ha detto il portavoce Tenenti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 15.51 Unblu, il quinto in due giorni, è statonel Sud del. E' stato operato e le sue condizioni sono stabili.Lo riferisce. Il peacekeeper, spiega una nota,è stato colpito nel quartier generale a Naqura ieri sera "da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze. Non conosciamo ancora l'origine del colpo". Gli scontri tra Israele ed Hezbollah hanno inflitto"molti danni"a postazioni,ha detto il portavoce Tenenti.

