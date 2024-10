Juan Jesus torna a parlare e chiarisce: “Nulla contro i napoletani. Credo ancora nel progetto” (Di sabato 12 ottobre 2024) Juan Jesus è tornato a parlare dopo il tentativo di furto e lo sfogo: spunta una nuova storia sui social in cui chiarisce la sua posizione Sul proprio account Instagram, Juan Jesus ha voluto rompere il silenzio e mandare un messaggio ai tifosi del Napoli dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Il difensore era stato vittima di un tentato furto e sui social si era duramente sfogato, creando non poche polemiche subito dopo. A metà settimana il difensore centrale del Napoli aveva pubblicato un video su Instagram all’alba in cui viene mostrata la sua macchina con il vetro spaccato. In sovrimpressione una scritta eloquente: “Sicurezza ZERO! Dopo quasi 1 mese pedinato, oggi hanno provato a portare la mia macchina via. Che brutta sensazione”. Spazionapoli.it - Juan Jesus torna a parlare e chiarisce: “Nulla contro i napoletani. Credo ancora nel progetto” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024)to adopo il tentativo di furto e lo sfogo: spunta una nuova storia sui social in cuila sua posizione Sul proprio account Instagram,ha voluto rompere il silenzio e mandare un messaggio ai tifosi del Napoli dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Il difensore era stato vittima di un tentato furto e sui social si era duramente sfogato, creando non poche polemiche subito dopo. A metà settimana il difensore centrale del Napoli aveva pubblicato un video su Instagram all’alba in cui viene mostrata la sua macchina con il vetro spaccato. In sovrimpressione una scritta eloquente: “Sicurezza ZERO! Dopo quasi 1 mese pedinato, oggi hanno provato a portare la mia macchina via. Che brutta sensazione”.

