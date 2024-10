Inzaghi Spalletti, pace fatta! C’è il retroscena sulla telefonata tra i due: ecco cosa si sono detti (Di sabato 12 ottobre 2024) Inzaghi Spalletti, pace fatta! C’è il retroscena sulla telefonata tra i due: ecco cosa si sono detti il tecnico nerazzurro e il ct azzurro Era scoppiato un caso mediatico dopo le dichiarazioni del ct azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa nei confronti di Simone Inzaghi, riferite all’intercettazione telefonica rimasta agli atti della Procura di Milano tra il tecnico Calcionews24.com - Inzaghi Spalletti, pace fatta! C’è il retroscena sulla telefonata tra i due: ecco cosa si sono detti Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)! C’è iltra i due:siil tecnico nerazzurro e il ct azzurro Era scoppiato un caso mediatico dopo le dichiarazioni del ct azzurro Lucianoin conferenza stampa nei confronti di Simone, riferite all’intercettazione telefonica rimasta agli atti della Procura di Milano tra il tecnico

Spalletti e Inzaghi - "pace" fatta : il ct ha telefonato al collega nerazzurro per spiegarsi - `Dai Simone, non te la sarai presa? Il mio era un discorso di carattere generale, non mi riferivo assolutamente a te`. Questo, secondo quanto... (Calciomercato.com)