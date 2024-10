Ilary Blasi, quanto costa il ritorno su Netflix con Unica 2: la cifra è da capogiro (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilary Blasi è pronta a tornare su Netflix per svelare nuovi piccanti segreti sulla sua vita privata. Lo farà con il secondo capitolo di Unica, il documentario Netflix in cui, lo scorso 24 novembre 2023, aveva raccontato tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti tra Europa.today.it - Ilary Blasi, quanto costa il ritorno su Netflix con Unica 2: la cifra è da capogiro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è pronta a tornare super svelare nuovi piccanti segreti sulla sua vita privata. Lo farà con il secondo capitolo di, il documentarioin cui, lo scorso 24 novembre 2023, aveva raccontato tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica (e non solo) : l’ingaggio da 2 - 7 mln di euro - Di certo qualche mese fa è stata avvistata la stessa Ilary a Ponza per le riprese, con la sorella e alcuni amici. Sempre per Netflix, ha preso parte insieme a Giampaolo Morelli al film L’Amore e Altre Seghe Mentali, una commedia diretta dallo stesso Morelli sulle paure e paranoie che impediscono di lasciarsi andare e vivere la propria vita amorosa. (Dilei.it)

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica 2 : quando andrà in onda - di cosa tratta - quanto dura e quanto è costata - Ilary Blasi dopo aver raccontato la sua versione dei fatti sul divorzio con Francesco Totti nel primo capitolo di "Unica", Blasi è pronta a tornare su Netflix con il sequel, per un... (Leggo.it)

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica 2 (e il suo costo supera i 2 milioni) - Il costo di Unica 2 di Ilary Blasi, presto su Netflix L'articolo Ilary Blasi torna su Netflix con Unica 2 (e il suo costo supera i 2 milioni) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Il ritorno di Ilary Blasi su Netflix costa 2 - 7 mln di euro - E amore e altre seghe mentali, c’è da scommetterci, saranno temi anche del suo ritorno su Netflix. Unica 2 ha un costo dichiarato, al Mic, di 2. E’ in lavorazione Unica – La Serie (titolo non ufficiale). 972,41 di euro, cifra non alta per un film. Se all’epoca avevano fatto scalpore i costi milionari di produzione, che vi avevamo rivelato, nemmeno stavolta la Blasi sarà da meno. (Davidemaggio.it)