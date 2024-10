Il Giglio stupisce tutti. Addio alla Stella Michelin (Di sabato 12 ottobre 2024) Addio alla Stella Michelin per un ritorno alle origini. Lo staff del Ristorante Giglio, noto per la sua raffinatezza e sperimentazione, ha preso una decisione radicale che sta facendo parlare il mondo della gastronomia: rinunciare alla tanto ambita “Stella“. Gli chef Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, che da anni guidano il ristorante, hanno scelto di abbandonare i rigidi standard imposti dalla guida “rossa“ per riabbracciare una cucina più libera e vicina alla loro visione originaria. “Vogliamo poter fare il lavoro che amiamo senza doverci preoccupare degli standard altrui”, chiarisce Terigi, mentre Stefanini pone l’accento sull’importanza di tornare a concentrarsi sui clienti, offrendo loro un’esperienza culinaria informale ma di altissimo livello. Lanazione.it - Il Giglio stupisce tutti. Addio alla Stella Michelin Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024)per un ritorno alle origini. Lo staff del Ristorante, noto per la sua raffinatezza e sperimentazione, ha preso una decisione radicale che sta facendo parlare il mondo della gastronomia: rinunciaretanto ambita ““. Gli chef Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, che da anni guidano il ristorante, hanno scelto di abbandonare i rigidi standard imposti dguida “rossa“ per riabbracciare una cucina più libera e vicinaloro visione originaria. “Vogliamo poter fare il lavoro che amiamo senza doverci preoccupare degli standard altrui”, chiarisce Terigi, mentre Stefanini pone l’accento sull’importanza di tornare a concentrarsi sui clienti, offrendo loro un’esperienza culinaria informale ma di altissimo livello.

