Ilfattoquotidiano.it - Il delitto di Avetrana, le “verità” Valentina e Michele Misseri sull’omicidio di Sarah Scazzi in due diverse interviste tv

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La premessa è d’obbligo. Solo pochi giorni la Corte d’appello di Brescia, nelle motivazioni con cui ha respinto l’istanza di revisione per il processo sulla strage di Erba, ha ricordato a tutti che letv non sono ammissibili come prove nuove. Accantonato quindi il caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, viene “riesumato” un altro processo con condanne definitive e per un imputato ormai scontata: ildi. Per l’omicidio disono state condannate all’ergastolo Sabrinae la madre Cosima Serrano e a 8 anni. In tv arrivano, sorella e figlia delle due condannate, e, padre e marito. La prima si dice certa che a togliere la vita alla 15enne, in un’intervista a Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3, sia stato il padre “Ma strasicuro proprio”.