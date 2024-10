I professionisti della City londinese preferiscono il vino alla finanza (Di sabato 12 ottobre 2024) La Gran Bretagna si sta sempre più rivelando come la regione vinicola in più rapida crescita al mondo. Uno sviluppo alimentato sia dall'impatto dei cambiamenti climatici che stanno spostando sempre più a nord le produzioni, ma anche dalle caratteristiche dei terreni locali adatti alla produzione sia di vini fermi che di spumanti. Oggi nel Paese si contano oltre 890 vigneti e più di 195 aziende vinicole e la superficie vitata nel Regno Unito è quadruplicata dal 2000. In un recente articolo il Guardian ha analizzato chi sono alcuni dei protagonisti dietro a questo vero e proprio boom di aziende vitivinicole: i cosiddetti "City high-flyers" ovvero professionisti di alto livello che, in questo caso, una volta raggiunta l'età pensionabile scelgono di ritirarsi in campagna aprendo aziende agricole. Gamberorosso.it - I professionisti della City londinese preferiscono il vino alla finanza Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Gran Bretagna si sta sempre più rivelando come la regione vinicola in più rapida crescita al mondo. Uno sviluppo alimentato sia dall'impatto dei cambiamenti climatici che stanno spostando sempre più a nord le produzioni, ma anche dalle caratteristiche dei terreni locali adattiproduzione sia di vini fermi che di spumanti. Oggi nel Paese si contano oltre 890 vigneti e più di 195 aziende vinicole e la superficie vitata nel Regno Unito è quadruplicata dal 2000. In un recente articolo il Guardian ha analizzato chi sono alcuni dei protagonisti dietro a questo vero e proprio boom di aziende vitivinicole: i cosiddetti "high-flyers" ovverodi alto livello che, in questo caso, una volta raggiunta l'età pensionabile scelgono di ritirarsi in campagna aprendo aziende agricole.

