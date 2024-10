Greta Thunberg alla ex Gkn | l’attivista svedese a Campi Bisenzio

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ex Gkn.nel pomeriggio di sabato 12 ottobre allo stabilimento della ex Gkn aper incontrare gli operai in lotta, riunito in assemblea., accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dell’assemblea. In corso tre giornate della reindustrializzazione dal basso, della giustizia climatica e sociale e dell’azionariato popolare. Gli operai saranno poi domenica 13 ottobre a Seano, Prato, per la manifestazione di solidarietà ai lavoratori aggrediti con spranghe. L’assemblea con gli operai ex Gkn a cui partecipa sabato 12 ottobreè ‘Abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?’. “Noi come fabbrica socialmente integrata ne abbiamo bisogno.