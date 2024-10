Iltempo.it - Grande successo per Artemisia Lab a Tennis & Friends

(Di sabato 12 ottobre 2024)Lab è lieta di annunciare ilottenuto durante l'evento, tenutosi presso il Parco del Foro Italico. La partecipazione è stata straordinaria, con un'affluenza significativa di visitatori interessati a sottoporsi a screening di prevenzione. In particolare,Lab ha effettuato circa 160 screening tra Pap test ed ECG, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nella promozione della salute e della prevenzione. La risposta positiva del pubblico sottolinea l'importanza di eventi come, che uniscono sport, salute e prevenzione in un'unicamanifestazione. Mariastella Giorlandino, amministratore di RetiLab, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell'interesse dimostrato dai cittadini.