Gianna Nannini: annunciati oggi 8 nuovi appuntamenti (Di sabato 12 ottobre 2024) In attesa di rivederla live in tutta Europa in occasione del tour indoor Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini annuncia oggi 8 nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show. L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti. .com - Gianna Nannini: annunciati oggi 8 nuovi appuntamenti Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) In attesa di rivederla live in tutta Europa in occasione del tour indoor Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito,annunciadel Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cuiattraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna diimperdibili rock show. L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti.

